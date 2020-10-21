На Тернопільщині колишнього співробітника міліції затримано на збуті зброї (фото)

Зловмисник у минулому вже був судимий за незаконне поводження зі зброєю. Проте знову потрапив в поле зору працівників внутрішньої безпеки Нацполіції. На вчиненні аналогічного правопорушення чоловіка затримали спільно з працівниками обласної поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури.

До Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація про те, що один із колишніх співробітників міліції планує збут зброї. Після перевірки оперативники внутрішньої безпеки встановили, що до протиправної діяльності причетний 58-річний місцевий житель, який раніше проходив службу у патрульній міліції Тернопільщини та наразі перебуває на пенсії.

Крім того, в 2012 році чоловік був засуджений до позбавлення волі в рамках ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

На теперішній час, за оперативною інформацією, фігурант планував збути нарізну вогнепальну зброю. У момент збуту його затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі ГУНП у Тернопільській області, за фізичної підтримки бійців КОРДу під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури. За пістолет «Браунінг 6.35» та гвинтівку ТОЗ-8 зловмисник отримав 37 тисяч гривень.

Під час обшуку у його автомобілі було виявлено автомат АКС-74 (зі складним прикладом), ПБС (прибор безшумної стрільби) до зазначеного автомата та набої калібру 5.45 мм 128 штук.

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили три дерев’яних ложа для рушниць, набої: 12 штук калібру 8х50 мм до гвинтівки системи Манліхер, 20 штук калібру 7,62 мм, 1 штуку калібру 7,62 до пістолета ТТ, 1 штуку калібру 9 мм до пістолета ПМ, затвор та ствол для мисливської рушниці, а також штик-ніж до гвинтівки системи «Манліхер» та штик-ніж до гвинтівки системи «Маузер».

Наразі чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції готують йому вручення підозри. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України