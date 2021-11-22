На Тернопільщині раніше судимий гість обікрав господаря

Позбавлення волі строком до п’яти років загрожує мешканцю Тернополя, який гостюючи в свого приятеля вчинив злочин.

До працівників відділення поліції № 2 ( м. Ланівці ) надійшло повідомлення від мешканця району. Він попросив притягнути до відповідальності свого приятеля. За словами заявника, його приятель приїхав до нього погостювали, а коли він покинув помешкання, то його батько виявив відсутність свого мобільного телефону.

Здогадки заявника вдалося підтвердити й працівників територіального підрозділу поліції. Зловмисник 1974 року народження у скоєному злочині зізнався та розповів, що викрадену техніку реалізував в один із місцевих ломбардів. Кошти він витратив на власні потреби.

Відомості про злочин працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області