На Тернопільщині судитимуть командира відділення так званої групи «Брянка СССР» «ЛНР»

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Луганщини за фактом участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, упродовж 2016-2021 років обвинувачений був командиром відділення терористичної групи «Брянка СССР» «ЛНР».

Він відповідав за належне зберігання, експлуатацію, ремонт, утримання у справному стані озброєння, техніки та іншого майна, а також за успішне виконання відділенням завдань з протидії підрозділам Збройних Сил України.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури