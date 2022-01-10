На Тернопільщині судитимуть командира відділення так званої групи «Брянка СССР» «ЛНР»
Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Луганщини за фактом участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
За даними слідства, упродовж 2016-2021 років обвинувачений був командиром відділення терористичної групи «Брянка СССР» «ЛНР».
Він відповідав за належне зберігання, експлуатацію, ремонт, утримання у справному стані озброєння, техніки та іншого майна, а також за успішне виконання відділенням завдань з протидії підрозділам Збройних Сил України.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.
За матеріалами Тернопільської обласної прокуратуриTweet