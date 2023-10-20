На Тернопільщині 3-є осіб продавали авто, які ввозили під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської окружної прокуратури підозрюють 3 осіб у незаконному ввезенні авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства 2 осіб, що на даний час проживають у Тернополі та мешканець іншого регіону України налагодили схему із ввезення з країн ЄС на територію України транспортних засобів як гуманітарної допомоги. Проте авто не передавали військовим, а продавали приватним особам за ринковими цінами.

Підставою для перетину кордону автомобілів спершу слугували клопотання однієї з військових частин про призначення їх для виконання бойових завдань.

Надалі підозрювані використовували документи одного із благодійних фондів, спеціально створеного з цією метою.

Під час чергової спроби продажу 2 транспортних засобів, ввезених як гумдопомога, правоохоронці затримали 2 чоловіків у Тернополі та ще одного у м. Кам’янське Дніпропетровської області.

На даний час встановлено факт продажу вказаними особами ще 4 автомобілів на суму понад 800 тис грн. За попередніми даними вони ввезли за цією схемою близько 50 транспортних засобів.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Розслідування здійснюють слідчі СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу працівників КР Тернопільського РУП, працівників УКР ГУНП в області та військової контррозвідки СБУ.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури