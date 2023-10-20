У привласненні коштів під час відбудови пошкодженої в результаті воєнних дій будівлі обвинувачуються підрядник та інженер з технагляду

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно директора товариства за фактами привласнення чужого майна і службового підроблення та відносно інженера з технічного нагляду за обвинуваченням у службовій недбалості (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в Ірпені під час ремонту адміністративної будівлі комунального підприємства, підрядник завищив обсяги фактично виконаних будівельних робіт у звітній документації. Це приміщення було пошкоджено внаслідок воєнних дій.

У свою чергу, інженер з технічного нагляду засвідчила ці документи. На їх підставі на рахунок підрядної організації надлишково перераховано понад 136 тисяч гривень бюджетних коштів.

В рамках кримінального провадження усі збитки відшкодовано в повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура