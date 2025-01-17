На Тернопільщині двом працівникам райТЦК, яким інкримінують корупцію та насильство, оголосили нові підозри

Злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування Тернопільської області. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.

Нагадаємо: оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони, ЗСУ та Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку отримали інформацію про те, що службові особи РТЦК та СП наживаються на особах, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник одного із районних центрів комплектування.

До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них – працівники центру комплектування, а четвертий працював у мобілізаційному відділі міської ради. 2 серпня після оголошення всім фігурантам підозри суд обрав їм запобіжні заходи з правом внесення застави.

Проте слідчі та працівники кримінальної поліції роботу не припиняли та у ході досудового розслідування встановили нові деталі у цій справі.

Правоохоронці виявили ще 13 нових фактів щодо причетності трьох спільників до протиправної діяльності – двох працівників ТЦК та цивільної особи. Останній підшуковував клієнтів для “заробітків”. Слідчі з’ясували, що підозрювані неодноразово брали “оплату” дизельним паливом за те, що не будуть вручати повістки військовозобов’язаним. За відстрочку від мобілізації – грошима. Кожна послуга, яку «надавали посадовці», мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів.

За новими фактами слідчі поліції оголосили трьом фігурантам підозри за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в складі організованої злочинної групи (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 2 статті 28) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області