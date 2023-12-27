На Тернопільщині затримали жінку, яка систематично передавала наркотики у СІЗО
Канабіс та субітекс впродовж кількох місяців передавала жителька Тернопільського району своєму співмешканцю.
Чоловік знаходиться в Чортківській установі виконання покарань. Він засуджений за незаконний збут наркотиків у складі організованої злочинної групи.
Документувати протиправну діяльність жительки села Лозова слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з оперативниками карного розшуку під процесуальним керівництвом окружної прокуратури почали ще у жовтні.
У ході досудового розслідування стало відомо, що тридцятирічна жінка передавала заборонені речовини через пошту. Вона їх ховала у тістечка, торти, макарони та інші харчові продукти.
Під час чергової відправки жінку затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення їй підозри згідно з частиною 2 статті 307 ККУ та обрання запобіжного заходу.
Встановлюють працівники Тернопільського райуправління поліції де та в кого купувала підозрювана наркотичні речовини. Триває слідство.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet