Під Києвом у фітнес-блогера викрали семирічну дочку. Дитину можуть вивезти до Росії (фото)

Дівчинку посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Надзвичайна подія сталася у центрі Вишгорода 7 жовтня приблизно о 13:45.

Про це розповів сам батько дівчинки у відеозверненні, яке оприлюднив в Instagram.

Коли чоловік ішов з донькою вулицею, на нього напали від трьох до п’яти кремезних чоловіків, скрутили його, а невідома жінка вихопила дитину.

Дівчинку посадили в машину і повезли у невідомому напрямку.

Михайло Яцик вже написав заяву до поліції.

Водночас він просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Евеліни, зв’язатися з ним за телефоном: 097-229-16-49.

Батько підозрює, що маленьку Евеліну можуть вивезти до Росії, де у Дзержинську, Нижньогородської області, мешкає її мама, з якою Михайло розлучений.

Чоловік наголошує, що його донька є громадянкою України. // ТСН