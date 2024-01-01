Судитимуть колаборанта, який збирався «чудово жити під російською владою»

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, мешканець селища Докучаєвське Харківського району підтримував «русский мир».

Серед місцевих мешканців він публічно казав: «Зовсім скоро нас визволять від української влади і нам усім буде чудово жити під російською владою».

Крім того, колаборант вихваляв дії президента росії та підкреслював, що він правильно править своєю державою.

Проте мрії колаборанта ніколи не стануть реальністю у нашій державі. Правоохоронці викрили чоловіка і тепер його чекає суд.

Обвинувальний акт направлено до Харківського районного суду Харківської області.

Дізнання — відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура