На Волині експосадовців шахти підозрюють у розкраданні вугілля на ₴1,8 млн.

Серед підозрюваних – колишні працівники: керівник однієї з шахт в м. Нововолинськ, головний інженер та начальник технічного комплексу.

Викрили злочинну «схему» розкрадання вугілля оперативники управління стратегічних розслідувань в Волинській області спільно зі слідчими обласної поліції. За даними слідства, організував «схему» з незаконного збуту вугілля на той час керівник однієї з шахт. Його спільниками в оборудках були головний інженер та начальник технічного комплексу шахти. Товар продавали та відвантажували, вказуючи у бухгалтерській документації неправдиві відомості щодо обсягів збутого кам’яного вугілля.

Так, у товарно-транспортних накладних замість фактичних 30-35 тонн відвантаженого вугілля вказували лише 10. Крім того, занижували показники зольності, що впливало на ціну такого товару. Вантажівки з вугіллям виїжджали з території шахти без проходження процедури контрольного зважування і вивозили додаткові 20-25 тонн вугілля, яке жодним чином не відображалося в господарській документації.

Упродовж січня-липня 2020 року за такою «схемою» посадовці незаконно продали понад 12 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму 1,8 млн грн.

На підставі отриманих доказів колишнім керівнику однієї з шахт в м. Нововолинськ, головному інженеру та начальнику технічного комплексу поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Його процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України