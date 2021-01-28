Викрадача елітних автомобілів засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі 

Ірпінський міський суд Київської області оголосив вирок чоловіку, який упродовж двох років викрадав елітні автомобілі на території

Києво-Святошинського району Київської області.

Автокрадій підшукував машини преміум-класу, знайомився з їх власниками, та під різними приводами сідав за кермо автомобіля, тиснув

на газ і рушав з місця у невідомому напрямку.

У такий спосіб зловмиснику вдалося заволодіти BMW, Peugeot, Porsche Cayenne та Mercedes-Benz S 550, спричинивши потерпілим

мільйонні збитки.

За результатами досудового слідства, фігуранту провадження було пред’явлено обвинувачення у незаконному заволодінні транспортними

засобами, вчиненому повторно, що завдало значної та великої матеріальної шкоди (ч.2,3 ст. 289 КК України).

Суд погодився з доводами місцевої прокуратури та засудив зловмисника до 8 років 6 місяців позбавлення волі. Окрім того, суд

задовольнив цивільні позови потерпілих та зобов’язав засудженого відшкодувати завдані ним збитки.

Пресслужба Київської обласної прокуратури