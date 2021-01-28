Викрадача елітних автомобілів засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі
Ірпінський міський суд Київської області оголосив вирок чоловіку, який упродовж двох років викрадав елітні автомобілі на території
Києво-Святошинського району Київської області.
Автокрадій підшукував машини преміум-класу, знайомився з їх власниками, та під різними приводами сідав за кермо автомобіля, тиснув
на газ і рушав з місця у невідомому напрямку.
У такий спосіб зловмиснику вдалося заволодіти BMW, Peugeot, Porsche Cayenne та Mercedes-Benz S 550, спричинивши потерпілим
мільйонні збитки.
За результатами досудового слідства, фігуранту провадження було пред’явлено обвинувачення у незаконному заволодінні транспортними
засобами, вчиненому повторно, що завдало значної та великої матеріальної шкоди (ч.2,3 ст. 289 КК України).
Суд погодився з доводами місцевої прокуратури та засудив зловмисника до 8 років 6 місяців позбавлення волі. Окрім того, суд
задовольнив цивільні позови потерпілих та зобов’язав засудженого відшкодувати завдані ним збитки.
Пресслужба Київської обласної прокуратуриTweet