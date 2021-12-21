Замах на вбивство таксиста та розбійний напад – обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі

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Києво-Святошинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом замаху на умисне вбивство водія таксі та розбійного нападу ( ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, в ніч з 31 липня на 1 серпня поблизу м. Вишневе між 19-річним пасажиром та 36-річним водієм таксі виник конфлікт. Після зупинки автомобіля чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на узбіччі дороги, між ними розпочалася бійка у ході якої юнак завдав 2 удари ножем в область шиї потерпілого. Після цього він взяв камінь та наніс ним численні удари по голові.

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Коли обвинувачений побачив, що таксист перебуває без свідомості, він заволодів його гаманцем та іншими особистими речами і з місяця скоєння злочину зник.

За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося відділом поліції №1 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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