Замах на вбивство таксиста та розбійний напад – обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі

Києво-Святошинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом замаху на умисне вбивство водія таксі та розбійного нападу ( ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, в ніч з 31 липня на 1 серпня поблизу м. Вишневе між 19-річним пасажиром та 36-річним водієм таксі виник конфлікт. Після зупинки автомобіля чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на узбіччі дороги, між ними розпочалася бійка у ході якої юнак завдав 2 удари ножем в область шиї потерпілого. Після цього він взяв камінь та наніс ним численні удари по голові.

Коли обвинувачений побачив, що таксист перебуває без свідомості, він заволодів його гаманцем та іншими особистими речами і з місяця скоєння злочину зник.

За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося відділом поліції №1 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура