В Днепре неадекватная пара напала на полицейских

Вчера, 9 ноября, сотрудники полиции получили сообщение о нападении на их коллег на ул. Батумской. Когда полицейские начали разбирательства уже на месте инцидента, то стали свидетелями настоящего побоища, которое учинила неадекватная парочка.

Так, полицию вызвала женщина, которая стала жертвой своего мужа. По словам заявительницы, муж ударил ее и разбил губу. Полицейские пообщались с мужчиной, но тот неожиданно снова ударил свою «половинку» по лицу.

Дебоширу предложили выйти на улицу, и он согласился. Когда мужчина вышел из квартиры, то неожиданно накинулся на полицейского, который находился на лестничном пролете – толкнул, а потом нанес удар в челюсть. Неадеквата задержали и надели на него наручники.

А в это время настоящая баталия разворачивалась в квартире – заявительница начала пытаться отобрать у полицейского наручники. Женщина все же выбежала с квартиры и забрызгала другому полицейскому глаза из баллончика. Заявительницу тоже задержали.

Неадекватную парочку доставили в отделение полиции. // Репортер