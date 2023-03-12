На Тернопільщині звільнили патрульного, який розповів про розкрадання гуманітарної допомоги керівництвом

17 лютого 2023 року “Тернополяни” писали, що тоді ще діючий працівник патрульної поліції Тернопільщини Василь Заболотний відкрито заявив про розкрадання гуманітарної допомоги керівництвом патрульної Тернопільської області.

Патрульний розповідав, як з-за кордону та інші благодійники передавали особисто керівництву патрульної і тепловізори і бронежилети і інші необхідні речі, а далі усе це успішно продавалося через ОЛХ та інші групи, гроші присвоювалися.

Так, ось, 2 березня, Василя Заболотного, звільнили з лав патрульної поліції Тернопільської області за службову невідповідність.

“Мене ознайомили з наказом про звільнення, – розповідає Василь Заболотний, уже колишній працівник патрульної. – Перед тим Богдан Шевчук, начальник поліції Тернопільщини дав мені дві догани – одна догана – скасував постанову, яку я виписав, а другу – я заснув на пості, я з другою згідний, є відео мене зазняли на камеру, з цим я згідний”.

Сам патрульний переконаний, що його звільнили не за службову невідповідність, а за правду про розкрадання гуманітарної допомоги.

“Я хочу подавати в суд, маю адвоката уже, адже це не є підстава для звільнення, я 7 років був службово відповідний, і аж сьогодні став невідповідний, – відзначає Василь Заболотний. – Я планую оскаржити рішення про моє звільнення”.

Іншим працівникам патрульної, за словами Заболотного, уже сказали, що хто буде цікавитися долею гуманітарної допомоги, то сценарій звільнення уже відпрацьований.

“На нараді ранковій Павло Денькович, командир батальйону патрульної поліції Тернопільської області сказав, хто буде говорити багато про гуманітарну допомогу, то піде, як один із працівників, адже сценарій напрацьований, практика вже є”, – підсумував Василь Заболотний.

Тернополяни