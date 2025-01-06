На Тячівщині судитимуть водійку, яка у стані сп’яніння скоїла смертельну ДТП (фото)

Слідчі Тячівського районного відділу поліції завершили досудове розслідування у справі щодо смертельної аварії, яка сталася 29 жовтня 2024 року у селі Терново.

Тоді, близько 23-ї години, до поліції надійшло повідомлення про наїзд на жінку-пішохода. Від отриманих травм 72-річна потерпіла загинула на місці події.

Аварія старалася на неосвітленій ділянці дороги. 29-річна водійка автомобіля «Volkswagen» проявила неуважність та несвоєчасно застосувала гальмування в момент виявлення перешкоди для руху, внаслідок чого здійснила наїзд на жінку, яка йшла в попутному з автомобілем напрямку, штовхаючи поруч велосипед.

Освідування показало, що за кермом жінка перебувала в стані алкогольного спʼяніння. Того ж дня її затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У справі було проведено всі необхідні слідчі дії. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження правоохоронці скерували для судового розгляду. Водійці інкримінують ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліція Закарпатської області