На Уманщині вантажівка збила на смерть двох робітників-автодорожників, її водія затримала поліція (фото)

В момент аварії працівники автодорожньої служби виконували ремонтні роботи. Водія затримали та помістили під варту. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 лютого, близько 14:20 години, на 169 кілометрі автодороги «Київ-Одеса», неподалік села Нестерівка Уманського району.

На автодорозі робітники-автодорожники ремонтували дорожнє полотно. Під час виконання робіт працівники встановили знаки – «дорожні роботи» та «обмеження швидкості».

Попередньо правоохоронці встановили, що 45-річний водій вантажного автомобіля Mercedes не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль дорожньої служби.

Двоє чоловіків, які знаходились поруч транспортного засобу та проводили ремонтні роботи, загинули на місці. Загиблим 39 та 43 роки.

Водія вантажного автомобіля затримали в процесуальному порядку статті 208 КПК України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області