На Уманщині вантажівка збила на смерть двох робітників-автодорожників, її водія затримала поліція (фото)

В момент аварії працівники автодорожньої служби виконували ремонтні роботи. Водія затримали та помістили під варту. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 лютого, близько 14:20 години, на 169 кілометрі автодороги «Київ-Одеса», неподалік села Нестерівка Уманського району.

В аварії на Уманщині загинули двоє робітників-автодорожників, водія затримала поліція

На автодорозі робітники-автодорожники ремонтували дорожнє полотно. Під час виконання робіт працівники встановили знаки – «дорожні роботи» та «обмеження швидкості».

В аварії на Уманщині загинули двоє робітників-автодорожників, водія затримала поліція

Попередньо правоохоронці встановили, що 45-річний водій вантажного автомобіля Mercedes не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль дорожньої служби.

В аварії на Уманщині загинули двоє робітників-автодорожників, водія затримала поліція

Двоє чоловіків, які знаходились поруч транспортного засобу та проводили ремонтні роботи, загинули на місці. Загиблим 39 та 43 роки.

Водія вантажного автомобіля затримали в процесуальному порядку статті 208 КПК України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області

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