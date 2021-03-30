На Вінниччині 20-річний водій збив насмерть двох малолітніх дітей

30 березня у селі Росоша Липовецької територіальної громади водій автомобіля Skoda допустив наїзд на двох дітей, які рухались на велосипеді. 20-річний водій іномарки, в організмі якого виявлено 1.76 проміле алкоголю, затриманий в процесуальному порядку.

Аварія сталась близько 13.00 години. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

За попередньою інформацією слідства, 20 — річний водій, житель Оратівської територіальної громади, допустив наїзд на двох хлопчиків, віком 6 та 7 років, які на велосипеді рухались по проїзній частині дороги. У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась.

Від отриманих тілесних ушкоджень малолітні діти загинули на місці пригоди.

Нетверезий водій транспортного засобу не постраждав.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання — до 12 років позбавлення волі.

Національна поліція України