Киянка за 6 тис. доларів обіцяла чоловіку організувати виїзд за кордон у якості «волонтера»

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 45-річній киянці за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За матеріалами слідства, підозрювана пропонувала посприяти у фіктивному оформленні чоловіка як волонтера у благодійній організації, що отримує гуманітарну допомогу із закордону. Вона обіцяла домовитись про те, що благодійна організація подасть листа до обласної військової адміністрації з проханням погодити дозвіл на виїзд «волонтера» за межі України та посприяти у внесенні відомостей щодо нього у систему «Шлях». Також підозрювана надавала інструкції як потрібно буде поводитись та що говорити при перетині кордону.

Вартість свої послуг жінка оцінила в 6000 дол. США.

За такою схемою підозрювана обіцяла переправити через державний кордон України 24-річного чоловіка, з яким раніше була знайома.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура