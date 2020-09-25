На Вінниччині судитимуть жінку, яка сіла п’яною за кермо і збила чотирьох дітей

Одна дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень

Вінницька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо водійки, яка збила на дорозі чотирьох дітей. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що жителька одного з сіл Вінниччини, перебуваючи в нетверезому стані, сіла за кермо легкового автомобіля і наїхала на чотирьох малолітніх дітей. Одна дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень.

Нині обвинувачена перебуває під цілодобовим домашнім арештом. У разі доведення вини в судовому порядку їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років (або без такого).