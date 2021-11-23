На Вінниччині учителя затримали за розбещення та домагання дітей

На Вінниччині поліцейські затримали вчителя за підозрою у розбещенні неповнолітніх.

Про це пише УНН з посиланням на дані поліції Вінницької області.

«Сьогодні, 23 листопада, працівники поліції за місцем проживання затримали 24-річного викладача одного з навчальних закладів, який підозрюється у розбещенні та домаганні неповнолітніх», — повідомили у поліції.

За попередньою інформацією кримінальної поліції та слідства, від дій педагога постраждали декілька дітей. У помешканні чоловіка та за місцем його роботи слідчі поліції та оперативники провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку.

Наразі зловмисника затримали в процесуальному порядку, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 ККУ ( розбещення неповнолітніх) та ч.3. ст. 156 – 1 ККУ (Домагання дитини для сексуальних цілей).

За вчинення таких злочинів передбачено покарання — до 8 років ув’язнення.