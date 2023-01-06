На Вінниччині повідомлено про підозру групі осіб, яка займалася сутенерством

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам, які за попередньою змовою у місті Вінниці та області здійснювали сутенерство стосовно чотирьох жінок, які займалися проституцією (ч. 2 ст. 303 КК України).

Слідством установлено, що три мешканки Київської області діючи за попередньою змовою групою осіб забезпечували чотирьом жінкам зайняття проституцією на території міста Вінниці та Вінницької області шляхом створення в мережі Інтернет вебсайту, оренди приміщень, підшукання клієнтів і забезпечення охорони тощо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення зазначених злочинів. У разі доведення винуватості підозрюваних у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, членам групи загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури