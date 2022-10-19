На Вінниччині СБУ затримала 4 мешканців, які знімали та пересилали відео з «прильотами» (відео)

Один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам, інші троє також поділилися з друзями.

Вже за пів години відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.

«На даний час розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу на нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю», – зізнається вінничанин.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Служба фіксує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій із встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

Зберігаємо спокій, здоровий глузд і не підіграємо ворогу. Разом переможемо!

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СБУ