На Вінниччині в одній із релігійних споруд виявили проокупантську літературу

10 вересня в одному із населених пунктів Гайсинського району під час опису майна в храмі виявлено літературу, зміст якої виправдовує, визнає правомірною та заперечує збройну агресію російської федерації проти України.

Злочин задокументували поліцейські Відділення поліції #2 Гайсинського районного управління поліції спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

За словами начальника обласного главку Івана Іщенка, до поліції звернулась вірянанка однієї із конфесій про те, що під час інвентаризації майна храму, нею виявлено літературу, у змісті якої заперечується збройна агресія росії проти України.

За вказаним фактом поліцією внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Відділ комунікації поліції Вінницької області