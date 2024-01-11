На Вінниччині засудили іноземця до 5 років ув’язнення за побиття та ножове поранення

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння 45-річний громадянин Республіка Молдова наніс тілесні ушкодження двом знайомим під час застілля. Одному він завдав тілесних ушкоджень, які відносяться до легких, другого – вдарив шість разів ножем.

Затримали обвинуваченого в день вчинення злочину, 16 вересня минулого року, за місцем тимчасового його проживання працівники Відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції.

Сам злочин стався у селі Тростянець Ямпільської громади за місцем проживання одного із потерпілих. Через раптово виниклий конфлікт між чоловіками виникла бійка. Зловмисник накинувся на знайомих, з якими спільно відпочивав, а потім пішов додому.

8 січня Ямпільський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.121(Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Його засудили до 5 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області