На Вінниччині затримали чоловіка, який ударом ножа убив рідну матір
1 жовтня протягом кількох годин працівники поліції розшукали та затримали 25–річного мешканця Бершадської територіальної громади, який ножем наніс смертельні тілесні ушкодження своїй матері. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
До поліції звернулась жителька одного з населених пунктів Бершадської територіальної громади та повідомила, що у власному будинку на підлозі виявила тіло своєї матері з тілесними ушкодженнями.
За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група поліції.
На тілі 52–річної потерпілої працівники поліції виявили ножове поранення в ділянці серця.
Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадим Революк, під час спілкування із заявницею працівники поліції з’ясували, що до смерті жінки може бути причетний 25-річний син загиблої.
Сестра підозрюваного зазначила, що у липні її брат повернувся до рідного дому з Кіровоградщини, де тимчасово проживав. Жінка зауважила, що після переїзду чоловік поводив себе дивно, ніде не працював.
Донька потерпілої розповіла, що 1 жовтня вона перебувала у будинку своєї матері. Невдовзі жінка почула гуркіт і побачила, як її брат вибіг з будинку. В одній із кімнат вона побачила свою матір та зателефонувала до поліції.
Поліцейські встановили, що між потерпілою та підозрюваним виник конфлікт, в ході якого він ножем вдарив жінку в груди, після чого вибіг з будинку та зник.
Протягом кількох годин поліцейські розшукали молодика на території села.
Він переховувався в старій закинутій будівлі.
Знаряддя злочину – ніж правоохоронці вилучили.
Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 ККУ (Умисне вбивство). За такий злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Поліцейські звернулись з клопотанням до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet