На Вінниччині затримали чоловіка, який ударом ножа убив рідну матір

1 жовтня протягом кількох годин працівники поліції розшукали та затримали 25–річного мешканця Бершадської територіальної громади, який ножем наніс смертельні тілесні ушкодження своїй матері. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

До поліції звернулась жителька одного з населених пунктів Бершадської територіальної громади та повідомила, що у власному будинку на підлозі виявила тіло своєї матері з тілесними ушкодженнями.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група поліції.

На тілі 52–річної потерпілої працівники поліції виявили ножове поранення в ділянці серця.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадим Революк, під час спілкування із заявницею працівники поліції з’ясували, що до смерті жінки може бути причетний 25-річний син загиблої.

Сестра підозрюваного зазначила, що у липні її брат повернувся до рідного дому з Кіровоградщини, де тимчасово проживав. Жінка зауважила, що після переїзду чоловік поводив себе дивно, ніде не працював.

Донька потерпілої розповіла, що 1 жовтня вона перебувала у будинку своєї матері. Невдовзі жінка почула гуркіт і побачила, як її брат вибіг з будинку. В одній із кімнат вона побачила свою матір та зателефонувала до поліції.

Поліцейські встановили, що між потерпілою та підозрюваним виник конфлікт, в ході якого він ножем вдарив жінку в груди, після чого вибіг з будинку та зник.

Протягом кількох годин поліцейські розшукали молодика на території села.

Він переховувався в старій закинутій будівлі.

Знаряддя злочину – ніж правоохоронці вилучили.

Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 ККУ (Умисне вбивство). За такий злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліцейські звернулись з клопотанням до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області