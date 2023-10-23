На Вінниччині затримали раніше судимого чоловіка, який обікрав будинок сусідів

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та очікує на обрання запобіжного заходу. За цей злочин йому загрожує до 8 років ув’язнення.

21 жовтня з повідомленням про крадіжку з будинку до поліції звернувся житель м. Козятин. Потерпілий зазначив, що був відсутній деякий час, а, повернувшись, виявив відсутність речей, техніки та комплектуючих до системи водопостачання.

Завдяки свідченням очевидця, поліцейські офіцери громади встановили та розшукали причетного до крадіжки. Ним виявився 42-річний уродженець Миколаївщини. Зловмисник пошкодив замок вхідних дверей будинку та проник всередину. Звідти забрав усе, що, на його думку, мало цінність.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а також за вбивство. Викрадене майно правоохоронці вилучили.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області