На Вінниччині затримали зловмисника, який вбив односельця

Злочин стався 18 травня в одному із сіл Гайсинського району. До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті. Чоловік, який підозрюється у причетності до вбивства, затриманий у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За попередньою інформацією слідства, 48-річний нетверезий фігурант прийшов до будинку 53-річного односельця, де між ними виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. під час суперечки молодший чоловік завдав господарю численних ударів в область голови, після чого схопив його за шию та утримував до повної втрати ознак життя. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Теплицький відділ Гайсинської окружної прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області