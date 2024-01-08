Поліцейські затримали підозрюваного у підпалі кількох будівель у Швайківській громаді Житомирщини

7 січня до поліції надійшло одразу два повідомлення про пожежі у приватних садибах жителів с. Слободища. За попередніми висновками фахівців ДСНС, ймовірною причиною їх виникнення стали підпали. На щастя, внаслідок пожеж ніхто не постраждав.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи Бердичівського райвідділу поліції та ГУНП в Житомирській області, а також фахівці Кінологічного центру.

Під час першочергового огляду правоохоронці встановили, що у домоволодінні 67-річного заявника вогнем пошкоджено одну з кімнат та дах будинку, а у 73-річної жінки – глиняна хата та хлів. В обох обійстях ніхто не проживав. Пожежі було швидко локалізовано.

Поліцейські вилучили слідову інформацію та інші речові докази з місць, де відбулися займання.

Під час опитування місцеві жителі вказували на невідомого чоловіка, який вибіг із обійстя пенсіонерки у напрямку лісу.

За кілька годин проведених заходів службовий собака вивів на слід причетного до підпалу: ним виявився 31-річний житель Луганщини. Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та доставили до райвідділу. Свої дії затриманий достеменно пояснити не зміг.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства подібні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

Бердичівський районний відділ поліції