У Києві на 6 років ув’язнили «наркозакладчика»

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва винесено обвинувальний вирок 31–річному киянину за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений розповсюджував психотропні речовини на території Дніпровського району через так звані «закладки». Саме під час збуту наркотиків у такий спосіб чоловіка затримали правоохоронці.

Під час особистого обшуку, а також обшуку автомобіля наркоділка правоохоронці вилучили поліетиленові пакунки, в яких знаходились: 28 зіп-пакетів з психотропною речовиною «PVP», 21 зіп-пакет з психотропною речовиною «амфетамін», 5 зіп-пакетів з психотропною речовиною «МДМА» та 9 зіп-пакетів з канабісом.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києва наркозбувача визнано винним та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Доя забезпечення подальшої спеціальної конфіскації майна обвинуваченого у дохід держави, на належні йому 2/5 частини квартири накладено арешт.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура