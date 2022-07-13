На Хмельниччині оголосили підозру членам ОЗГ «наркзакладників»

Найближчим часом наркоторговці постануть перед судом. Їм може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому цього року оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області ДБН НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури викрили групу осіб, яка займалась розповсюдженням наркотиків методом закладок.

Поліцейські встановили, що фігуранти замовляли оптові партії синтетичних наркотиків через мережу інтернет. Після цього фасували амфетамін, канабіс та PVP на окремі дози і збували методом «закладок». Здебільшого — у Кам’янці-Подільському. Рідше в Дунаївцях та Шепетівці. Платню отримували через електронні гаманці. Середній місячний заробіток зловмисників складав близько 100 тисяч гривень.

У фігурантів було проведено 6 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено понад 100 згортків з різними наркотиками, фасувальний матеріал (пакетики, ізоляційні стрічки), ваги, телефони, банківські картки тощо.

Наразі досудове розслідування вже практично завершено. Трьом членам ОЗГ оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах) ККУ. Чоловікам може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Найближчим часом вони постануть перед судом.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області