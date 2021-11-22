На Волині чоловік вбив сина своєї співмешканки

Зловмисник обґрунтовано підозрюється в заподіянні смертельних поранень 40-річному жителю с. Новостав Луцького району.

Трагедія трапилась 20 листопада, близько 20 години. На лінію 102 про злочин повідомила матір потерпілого. Жінка розповіла, що 67-річний співмешканець вбив ножем її 40-річного сина.

За «гарячими слідами» поліцейські виявили й затримали підозрюваного. З місця події вилучили ніж, яким завдано кілька смертельних ударів, та інші речові докази. Тіло померлого направлено на експертизу.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України. 21 листопада йому оголошено підозру за ст. 115 Кримінального Кодексу України – умисне вбивство. За це він може провести за гратами від 7 до 15 років.

Сектор комунікації поліції Волинської області