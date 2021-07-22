На Волині душогуб декілька років тому забив до смерті батька, а сьогодні – і матір

Встановлено, що зловмисник лише вчора достроково звільнився з місць позбавлення волі , де відбував покарання за те, що у 2017 році наніс тілесні ушкодженню рідному батькові, від яких останній помер.

Вже сьогодні вранці горе-син зіткнувся у конфлікті з матір’ю, під час якого нещадно бив її дерев’яною палкою по голові, тулубу, ногах та руках.

Після того як закінчив наносити удари — витягнув жінку за територію будинку, на стежку , а сам повернувся до житла.

Медики, що прибули на місце події констатували смерть 62-річної жительки одного із селищ міського типу Маневицького району Волинської області.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України , йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. // Вартові еспресо