На Волині «правоохоронці» незаконно затримали й побили людину

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру трьом поліціянтам Волинської області, які незаконно затримали й побили людину.

За інформацією ДБР, командир взводу управління патрульної поліції та двоє його підлеглих прибули на виклик за заявою про крадіжку велосипеда.

Уже на місці патрульні почали безпідставно бити чоловіка, який їх викликав. Вони наносили йому удари по голові та обличчю, заламували руки, а потім наділи наручники й посадили у службовий автомобіль.

У машині правоохоронці продовжували бити потерпілого, одягнувши йому на голову поліетиленовий пакет, щоб не забруднити кров’ю салон машини.

Потім чоловіка без верхнього одягу та в наручниках доставили в управління поліції нібито для проведення слідчих дій по його ж повідомленню про можливе викрадення велосипеда.

Патрульним повідомлено про підозру у перевищенні влади, яке супроводжувалося насильством й свідомо незаконним затриманням. Тепер «захисникам закону» загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. // Сергій КАРНАУХОВ, «ФАКТИ»