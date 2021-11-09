В Днепре сожитель избил женщину, державшую младенца: ребенок получил тяжелые травмы

В Днепре 49-летний мужчина ромской национальности избил свою сожительницу, которая держала 2-месячного младенца на руках. Ребенок при падении на пол получил серьезные травмы головы.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло в воскресенье 7 ноября. В детскую областную больницу на Космической доставили 2-месячного ребенка вместе с 28-летней матерью. Ребенка срочно госпитализировали в отделение нейрохирургии с тяжелыми травмами головы — предварительно у малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга 1-й степени, перелом левой теменной кости и ушиб мягких тканей головы.

Как выяснилось, во время ссоры в доме сожитель избил мать ребенка, когда она держала его на руках. От полученных ударов женщина не удержалась и упала на пол вместе с младенцем, в результате чего мальчик получил серьезные травмы головы. Мужчину устроившего избиение матери с ребенком после происшествия доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.