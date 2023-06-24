На Закарпатті викрили покидька, який продавав дітей «на органи»

Відомо, що до затримання чоловік вже встиг реалізувати щонайменше три такі “продажі дітей”.

На Закарпатті затримали чоловіка, що продавав “на органи” дітей віком 1-2 роки.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, йому стало відомо із поінформованих джерел, що чоловік підшуковував батьків, які готові продати свою дитину на органи. Затримання відбулось на КПП “Малі Селменці” на україно-словацькому кордоні.

Відомо, що до затримання чоловік вже встиг реалізувати щонайменше три такі “продажі дітей”.

Затримали чоловіка під час спроби вивезти дитину закордон. Відомо, що до правоохоронців звернулась мама дитини у якої “мерзотник намагався купити дитину”. // УНІАН