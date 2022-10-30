37-річний вчиняв домашнє насильство та відмовлявся проходити корекційну програму

Киянин у відношенні літньої матері вчиняв психологічне домашнє насильство, за що суд поклав на нього обов’язок проходження корекційної програми для кривдників. Однак порушник проігнорував виконання судового рішення і тепер йому загрожує обмеження волі строком до двох років.

Минулого року до Оболонського управління поліції Києва надходили повідомлення від 76-річної місцевої мешканки про те, що її 37-річний син вчиняє відносно неї психологічне насильство. Поліцейські сектору протидії домашнього насильства Оболонського управління поліції складали на чоловіка адміністративні матеріали, які спрямовували до суду для прийняття рішення по суті.

Суд, у свою чергу, зобов’язав чоловіка пройти корекційну програму для кривдників. Однак за рік правопорушник жодного разу не з’явився у відповідній установі для проходження процедури. Ігнорування судового рішення обернулося для чоловіка кримінальним провадженням.

Дізнавачі Оболонського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 390-1 Кримінального кодексу України – невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва