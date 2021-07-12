На Волині засуджено громадянина Білорусі, який розбещував доньку

На Волині судили батька, який розбещував свою малолітню доньку. Луцький міськрайонний суд призначив збоченцю покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Так, 30 квітня у власному будинку п’яний чоловік вчинив розпусні дії сексуального характеру відносно своєї малолітньої доньки.

Оголивши власні геніталії та знявши штани і білизну з дитини, чоловік доторкався своїм статевим органом сідниць доньки.

До слова, злочинець є громадянином Білорусі. У суді він не заперечував своєї вини.

Врахувавши всі обставини, суд призначив злочинцю покарання у виді п’яти років позбавлення волі. // Волинські новини