На Волині засуджено громадянина Білорусі, який розбещував доньку
На Волині судили батька, який розбещував свою малолітню доньку. Луцький міськрайонний суд призначив збоченцю покарання у виді п’яти років позбавлення волі.
Так, 30 квітня у власному будинку п’яний чоловік вчинив розпусні дії сексуального характеру відносно своєї малолітньої доньки.
Оголивши власні геніталії та знявши штани і білизну з дитини, чоловік доторкався своїм статевим органом сідниць доньки.
До слова, злочинець є громадянином Білорусі. У суді він не заперечував своєї вини.
Врахувавши всі обставини, суд призначив злочинцю покарання у виді п’яти років позбавлення волі. // Волинські новиниTweet