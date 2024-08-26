На Волині командир застрелив правоохоронця
Працівники ДБР розслідують обставини смерті правоохоронця на Волині.
Як повідомили Волинським Новинам, трагедія сталася близько 3.30 ранку 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі.
За попередніми даними, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця.
Від отриманих травм той помер на місці події.
Командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
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Розслідування триває, встановлюються усі обставини трагедії.Tweet