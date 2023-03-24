На Волині поліцейські викрили зловмисницю, яка намагалася продати дитину

У Луцьку жінка намагалася продати немовля за 30 000 доларів США. Оперативники внутрішньої безпеки та слідчі поліції Волині попередили злочин. Дитину передали лікарям.

Мешканка Луцька серед своїх знайомих підшукує охочих придбати немовля – саме таку інформацію отримали працівники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Після ретельної перевірки оперативники спільно зі слідчими волинської поліції з’ясували всі обставини справи.

Виявилось, що 23-річна місцева мешканка народила самотужки вдома хлопчика, якого одразу віддала своїй 26-річній подружці, щоб та піклувалася про нього. Спочатку жінка турбувалась про немовля, переховуючи від сторонніх очей, а потім, аби покращити своє матеріальне становище, почала підшукувати осіб, готових придбати 11-місячну дитинку.

Одразу після передачі дитини в обмін на гроші від покупця – 30 000 доларів США – зловмисницю затримали волинські правоохоронці. Наразі дитину передали до медичного закладу.

Слідчі поліції вже оголосили їй про підозру за ч.3 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. За скоєне «піклувальниці» загрожує до 15-ти років тюремного ув’язнення. Крім цього, після вивчення всіх обставин та фактів діям матері буде також надана правова кваліфікація.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України