на волині викрили злочинну схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги для зсу

Двох учасників злочинної групи затримали під час скоєння кримінального правопорушення.

У ході слідства співробітники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчого управління обласної поліції встановили, що місцеві мешканці як гуманітарну допомогу завозили із країн ЄС на територію України транспортні засоби на пільгових умовах. Надалі зловмисники продавали авто за середніми ринковими цінами, розміщуючи оголошення на інтернет-платформах.

Учора, 9 січня, під час спроби продажу двох легкових автомобілів за 13 000 доларів США поліцейські затримали двох фігурантів. Під час огляду місця події вилучили транспортні засоби, гроші та банківські картки. Крім того, за результатами проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщенні приватного підприємства, яке займалося ремонтом транспортних засобів, виявили документацію щодо ввезення автомобілів до України.

Двох фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозр за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять подальші заходи для встановлення причетних до схеми осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ.

За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги може загрожувати від п’яти до семи років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України