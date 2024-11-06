Судитимуть керівників банку «Фінанси та Кредит», які розтратили понад ₴608 млн. фінустанови

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора