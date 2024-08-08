На Волині засуджено сутенера, який втягував жінок у заняття проституцією

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно зі слідчими Луцького РУП, за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури у березні 2024 року задокументували незаконну діяльність жителя Рівненщини.

Під час досудового слідства встановлено, що 46-річний зловмисник, протягом 2023 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, маючи прямий умисел направлений на систематичне заняття протизаконною діяльністю, пов`язаною з втягненням осіб жіночої статі в заняття проституцією з використанням шантажу, та забезпеченням таких осіб заняттям проституцією, тобто сутенерством, усвідомлюючи значення своїх дій, які виразились у здійсненні нагляду та контролю над особами жіночої статі, які надають послуги сексуального характеру, забезпеченні їх охороною, публікації оголошень з інформацією щодо надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду на відповідних сайтах у всесвітній мережі «Інтернет» та підтриманні їх актуальності (рейтингу).

Слідчі завершили досудове розслідування у справі та обвинувальний акт із матеріалами справи передали до суду. Луцький міськрайонний суд у першій інстанції засудив зловмисника за скоєння злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України та присудив покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років з іспитовим терміном тривалістю два роки.

Сектор комунікації поліції Волинської області