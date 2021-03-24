На взятке задержали сотрудника «Львовгаза»

Во Львове главный специалист одного из отделов ПАО «Львовгаза» требовал взятку в 130 тысяч гривен у частного предпринимателя. Правоохранители задержали его при получении этой сумы.

«По данным следствия, служащий требовал от частного предпринимателя деньги за неразглашение факта несанкционированного вмешательства и отбора природного газа для нужд учреждения питания (кафе) и начисления минимального штрафа», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении полной суммы неправомерной выгоды, средства изъяты.

Решается вопрос о сообщение работнику «Львовгаза» о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Продолжается досудебное расследование. // РБК-Украина