На Закарпатті чоловіка засудили до 7 років ув’язнення за умисне вбивство приятеля

За доводами прокурора Мукачівської окружної прокуратури суд визнав 36-річного мешканця Мукачева винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначили покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Трагічна подія сталась у червні минулого року у приватному будинку матері обвинуваченого. Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар оселі завдав потерпілому численних ударів, зокрема по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень 40-річний чоловік помер до приїзду медиків.

Під час судового розгляду обвинувачений провину не визнав. Попри це, суд підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив чоловіку покарання у виді ув’язнення.

До набрання вироком законної сили обвинувачений знаходитиметься під вартою, як і під час слідства та судового розгляду провадження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури