На Закарпатті двоє зловмисників зупиняли автомобілі та вимагали в людей гроші

До поліції надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що неподалік Ужоцького перевалу двоє невідомих погрожували їй зброєю та вимагали гроші і цінні речі.

Поліцейські негайно прибули на місце події, де оперативно затримали зловмисників. Обоє місцеві мешканці віком 23 та 34 роки. Попередньо зброя, якою погрожували зловмисники, не є бойовою.

Наразі встановлено, що підозрювані того вечора встигли таким чином зупинити автівки і жителів Львівської та Київської областей. Чоловіки вдавали, що вони в стані алкогольного сп’яніння, виходили з узбіччя на дорогу, а коли автомобілі зупинялися, діставали предмет схожий на зброю та погрожували.

Обох затримали в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, вчинений групою осіб.

Поліція Закарпаття нагадує, що особовий склад продовжує нести службу в посиленому режимі. Поліцейським вистачає сил та засобів на цілодобові патрулювання всієї території краю та швидке реагування на виклики громадян. Ситуація в області залишається контрольованою.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області. // crimezone.in.ua