У Львові до 13 років за ґратами засуджено 4-х бойовиків так званої «ЛНР»

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури суд визнав чотирьох громадян України винними у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Їх засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурори довели, що у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ жителі Луганщини добровільно перейшли на бік ворога. Вони вступили у незаконне воєнізоване формування так званої «ЛНР».

Після початку збройної агресії засуджені виконували бойові завдання на території Харківської області.

На початку вересня 2022 року під час бойових дій на лінії безпосереднього збройного зіткнення їх було взято в полон.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ у Львівській області.

Офіс Генпрокурора