На Закарпатті голову правління товариства підозрюють у незаконному видобутку андезиту та майже ₴39 млн. збитків

Підозрюваний без жодних дозволів налагодив видобуток каміння в урочищі Шитів Потік.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, організував незаконний бізнес керівник товариства, діяльність якого пов’язана з проведенням спеціалізованих будівельних робіт водних мереж. Фігурант без жодних дозволів налагодив видобуток каміння андезит в урочищі Шитів Потік. Корисні копалини вивозила техніка без жодних розпізнавальних та номерних знаків. Відповідно до висновків експертів, сума завданих діями підприємця збитків державі становить майже 39 млн грн.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції Закарпатської області повідомили керівникові товариства про підозру за ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. З метою відшкодування завданих збитків вирішується питання щодо накладення арешту на майно товариства.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України