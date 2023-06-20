У Кривому Розі затримали чоловіка, який завдав смертельних тілесних ушкоджень знайомому

На вулиці між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний побив потерпілого до смерті.

16 червня приблизно о 9:20 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини на території Криворізького району. Співробітники відділення поліції № 9 Криворізького РУП встановили, що до злочину причетний 45-річний знайомий потерпілого, який завдав 47-річному чоловіку смертельну травму голови та залишив помирати на вулиці.

Поліцейські затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

19 червня чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП