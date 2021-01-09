На Закарпатті мати жорстоко вбитих дітей померла у лікарні
У лікарні Закарпатської області померла жінка, яку на Святвечір жорстоко побив її співмешканець. Дітей жінки – 9-річну дівчинку та 2-річного хлопчика – поховали вчора, 8 січня.
Після інциденту жінку з тяжкими травмами доправили до Тячівської лікарні. На жаль, врятувати її не вдалося.
Постраждала померла ввечері 8 січня, передає ТСН.
Як пише Перший.com.ua, двох дітей – 9-річну дівчинку та 2-річного хлопчика, – які стали жертвами нелюда, поховали вчора, 8 січня.
Як вказувалося раніше, трагедія сталася 6 січня під час відпочинку в одному із комплексів Закарпатської області.
За словами місцевих мешканців, вона була вагітною їхньою спільною дитиною.
Працівники поліції затримали 30-річного зловмисника. За скоєне затриманому загрожує довічне ув’язнення. // ДілоTweet