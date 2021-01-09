На Закарпатті мати жорстоко вбитих дітей померла у лікарні

У лікарні Закарпатської області померла жінка, яку на Святвечір жорстоко побив її співмешканець. Дітей жінки – 9-річну дівчинку та 2-річного хлопчика – поховали вчора, 8 січня.

Після інциденту жінку з тяжкими травмами доправили до Тячівської лікарні. На жаль, врятувати її не вдалося.

Постраждала померла ввечері 8 січня, передає ТСН.

Як пише Перший.com.ua, двох дітей – 9-річну дівчинку та 2-річного хлопчика, – які стали жертвами нелюда, поховали вчора, 8 січня.

Як вказувалося раніше, трагедія сталася 6 січня під час відпочинку в одному із комплексів Закарпатської області.

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, наніс жінці та її малолітнім дітям тілесні ушкодження. В результаті заподіяних травм малолітні померли на місці, а їхню матір зі складними травмами госпіталізували до реанімації.

За словами місцевих мешканців, вона була вагітною їхньою спільною дитиною.

Працівники поліції затримали 30-річного зловмисника. За скоєне затриманому загрожує довічне ув’язнення. // Діло