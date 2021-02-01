На Закарпатті поліція оперативно розкрила грабіж, який скоїв п’яний зловмисник

Вчора, 31 січня, близько 21:10 до поліції надійшло повідомлення про грабіж у місті Виноградів. За викликом оперативно прибула поліція, працівники якої з’ясували, що до помешкання 29-річної містянки прийшов її знайомий 41-річний житель села Сасово.

Чоловік спровокував сварку з господаркою будинку та вихопив у жінки мобільний телефон. Після цього він сів до свого автомобіля «ВАЗ-2101» та зник з місця злочину.

Поліцейські оперативно склали орієнтування на зловмисника та передали його колегам. За короткий проміжок часу автомобіль зловмисника помітили поліцейські групи швидкого реагування у селі Теково. Водія намагалися зупинити, однак побачивши, що за ним прямує поліція, грабіжник спробував втекти спочатку на автомобілі, а потім взагалі вибіг з автівки та почав втікати в поле. Зрештою, поліцейські наздогнали втікача.

Під час спілкування з фігурантом з’ясувалося, що за кермом останній перебував у стані алкогольного сп’яніння та без відповідного посвідчення водія, про що було складено відповідні адмінпротоколи за статтями 122, 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом грабежу слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України. Наразі у справі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області